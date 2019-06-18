Отец похищенной КНДР японки получил письмо от Трампа

Сеул, , 13:35 — REGNUM 90-летний Акихиро Аримото, отец Кейко, которая была похищена КНДР в 1983 году, получил письмо от президента США Дональда Трампа. Ранее отец девочки также отправил президенту письмо перед его майским визитом в Японию, в ходе которого Трамп встретился с семьями похищенных.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», письмо, написанное от руки, было опубликовано Аримото 16 июня. «Акихиро, я усердно работаю для Вас. Так же, как и премьер-министр Синдзо Абэ. Вы победите. Рад был Вас видеть», — говорится в письме.

Отметим, что отцу Кейко письмо была вручено членом правительства.