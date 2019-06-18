Назван объём гуманитарной помощи КНДР от южнокорейских организаций

Пхеньян, , 12:01 — REGNUM Южнокорейские неправительственные организации предоставили Северной Кореи гуманитарной помощи на 5 млн долларов в период с января 2018 по апрель 2019 года. Об этом сообщает консервативное южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на данные министерства объединения.

Отмечается, что за весь 2018 год было отправлено гумпомощи на 2 млн долларов, а лишь за четыре месяца 2019 — уже на 3,2 млн. Этот совокупный показатель превышает объём, который за аналогичный период предоставило правительство Южной Кореи (4,5 млн).

Главным образом, южнокорейцы отправляют в КНДР муку, кукурузу, сухое молоко, масло и хлеб. Всего было предоставлено 12 тысяч тонн муки и злаков. Ещё одним крупным поставщиком продовольственной помощи является Россия, которая только в июне отправила в КНДР около 4 тысяч тонн пшеницы.

Международные агентства, в частности, Всемирная продовольственная программа, обращают внимание на тяжелую ситуацию в КНДР, где от хронического недоедания страдают 10 миллионов человек — около 40% всего населения.