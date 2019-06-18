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Путин: Работа поисковых отрядов достойна глубокого уважения

Общество

Президент РФ направил участникам форума приветственную телеграмму

Москва, 18 июня 2019, 11:12 — REGNUM  Сегодня, 18 июня, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам II Форума добровольных поисково-спасательных отрядов, сообщается на сайте Кремля.

«Волонтёры занимаются серьёзным и очень нужным делом. По сигналу тревоги, независимо от времени суток и погодных условий, они отправляются на поиски пропавших людей», — отметил глава государства.

По мнению президента, работа добровольных поисково-спасательных отрядов очень ответственная, в высшей степени востребованная и заслуживает самого глубокого уважения и признательности.

«Важно, что поисково-спасательное движение в России развивается, приобретает системную основу», — подчеркнул Путин и пожелала участникам форума успехов и плодотворного общения.

Подробнее: 133 поисковые экспедиции пройдут в Тверской области в 2019 году

Как сообщало ИА REGNUM, 133 поисковые экспедиции пройдут в Тверской области в 2019 году. На поддержку поисковых отрядов будет направлено около 7 млн рублей.

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