Ссора чиновников в Карачаево-Черкесии закончилась поножовщиной

Черкесск, , 11:08 — REGNUM В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело по факту нападения на директора территориального фонда обязательного медицинского страхования. Он получил ранение в собственный день рождения. Покушавшегося на убийство разыскивают правоохранительные органы, сообщили ИА REGNUM 18 июня в пресс-службе СКР по региону.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 15 июня рядом с кафе «Дворик» по улице Набережная в городе Черкесске. Потерпевший вступил в конфликт с неизвестным лицом, в ходе которого получил ранения колюще-режущим предметом в живот, сообщает Следственный комитет. В тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы. В настоящее время решается вопрос о транспортировке раненого для оказания дальнейшей помощи в больницу города Москвы.

Нападавший скрылся с места преступления на машине. Его объявили в розыск.

В сводках МВД И СКР не упоминается имя пострадавшего, а также не называется его обидчик. Однако в СМИ просочились подробности инцидента. Так, «Комсомольская правда» сообщает о том, что нападавшим с ножом является глава Адыге-Хабльского муниципального района — председатель совета Адыге-Хабльского района Мурат Агба. Он вместе с компанией тоже был посетителем кафе в этот вечер.

Ссора чиновников закончилась поножовщиной. После которой Агба скрылся с места преступления. Получивший тяжелое ранение директор ФОМС Айдамир Джанкёзов не может пока давать показания по делу вследствие тяжелого состояния.

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