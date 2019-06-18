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Тысячи южнокорейцев хотят посетить гору Кымган в Северной Корее

Общество

Ранее на гору Кымган регулярно организовывались туры

Сеул, 18 июня 2019, 13:02 — REGNUM  Тысячи южнокорейцев требуют от правительства страны возобновления туров на живописную гору Кымган, расположенную в Северной Корее. Посещение горы туристами из Южной Кореи было запрещено в 2008 году, когда северокорейский солдат застрелил одного из отдыхающих.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, 15 июня в министерство объединения Южной Кореи была передана петиция с более, чем 6000 подписей граждан, требующих возобновления туристической программы. В петиции утверждается, что подобная мера станет первым шагом в реализации межкорейских деклараций и внесёт вклад в улучшение отношений двух стран.

В настоящее время для посещения КНДР гражданам Южной Кореи необходимо получить приглашение и одобрение со стороны министерства объединения. Подобное случается крайне редко: разрешения получают лишь члены разъединенных семей.

Возобновление туристического проекта в горах Кымган представляет интерес для обоих корейских государств. Однако это невозможно из-за жестких международных санкций и противодействия со стороны США.

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Зарубежная хроника
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