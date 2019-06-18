Власти Москвы рассказали о концепции развития Бадаевского завода

Москва, , 11:52 — REGNUM Концепция развития территории Бадаевского пивоваренного завода предусматривает реконструкцию исторических промышленных строений и проведение благоустройства, в том числе в границах набережной для жителей Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Как пояснили в ведомстве, на территории участка находятся три строения. Первый и третий корпуса, имеющие статус объектов культурного наследия, будут отреставрированы. Второй корпус частично восстановят по историческим чертежам — он не имеет охранного статуса, но важен для сохранения целостности архитектурного ансамбля. Здесь планируется открыть пивной ресторан.

Также на территории будет создан общественный парк площадью 4 га и пешеходный бульвар. Набережная протяжённостью 500 метров будет благоустроена, на ней разместятся кафе и рестораны.

Напомним, проект развития территории Бадаевского пивоваренного завода стал финалистом международной премии среди лучших проектов в сфере реновации архитектурного и исторического наследия городов. Однако проект застройки исторической территории вызывает неоднозначную реакцию среди общественности. Так, градозащитники указывают на значительное сокращение охранной зоны объекта культурного наследия и увеличение плотности застройки высотными домами.

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