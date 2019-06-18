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Индонезийские фермеры потребовали компенсацию у нефтяной компании Таиланда

Общество

Фермеры, выращивающие водоросли, требуют компенсации из-за разлива нефти в Тиморском море в 2009 году

Джакарта, 18 июня 2019, 11:22 — REGNUM  Индонезийские фермеры, выращивающие водоросли, требуют компенсации в размере более 1,9 трлн рупий (200 млн австралийских долларов) у нефтяной компании Таиланда PTT Exploration and Production, которая работает в Австралии, из-за разлива нефти в 2009 году, сообщает Antaranews.

Более 15 000 фермеров утверждают, что потеряли средства к существованию после того, как произошел разлив нефти в Тиморском море в августе 2009 года.

«Нефтяные компании должны нести ответственность, в то время как государство Таиланд продолжает отрицать ужасное воздействие последствий разлива нефти на выращивание водорослей индонезийскими фермерами», — заявил Бен Слэйд, адвокат юридической фирмы, которая занимается этим делом.

Известно, что производство водорослей в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара находится в 200 километрах от нефтеперерабатывающего завода.

По словам адвоката, более 30 свидетелей из Индонезии, в том числе фермеры и эксперты в вопросах разлива нефти и окружающей среды, дадут показания в ходе судебного процесса, который продлится десять недель. В нефтяной компании отказались давать комментарии.

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Утечки и разливы нефти и нефтепродуктов
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