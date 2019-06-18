Украинские мигранты в Польше намерены ехать дальше на запад — исследование

Варшава, , 10:45 — REGNUM Выходцы с Украины, которые работают в Польше, планируют трудоустроиться в странах Центральной Европы — Германии, Голландии, Норвегии и Швеции, сказано в исследовании польской компанией по трудоустройству иностранцев EastWestLink, сообщило 18 июня информационное агентство «Укринформ».

Авторы исследования отмечают, что граждане Украины изучили страны, в которых предпочитают работать сами поляки.

Около 30% украинских мигрантов хотят выехать из Польши в Германию, в Чехию — 13%, в Швецию — 7,2%, в Голландию — 6,8%, в Норвегию — 6,6%.

Лишь 7,6% граждан Украины, работающих в Польше, имеют достаточную квалификацию для того, чтобы работать в Германии. По мнению авторов исследования, это обстоятельство не приведёт к оттоку украинских мигрантов из Польши после того, как Германия откроет свой рынок труда гражданам стран, не входящих в Евросоюз.

Напомним, по данным экспертов, Украине понадобится 50 лет для того, чтобы догнать Польшу по уровню жизни.

Читайте также: Украине нужно полвека, чтобы догнать Польшу — Всемирный банк

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что благодаря новому правительству и Верховной раде Украина сможет догнать Польшу за пять лет.

Читайте также: Тимошенко обещает, что Украина «догонит» Польшу за пять лет