Число иностранных туристов в Алма-Ате за пять месяцев выросло на 46%

Алма-Ата, Казахстан, , 10:35 — REGNUM По итогам первого квартала 2019 года Алма-Ату посетили 913 тыс. иностранных туристов, что на 45,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 18 июня сообщил руководитель управления туризма Алма-Аты Максат Кикимов на своей странице в социальных сетях.

По его словам, подобные темпы роста не наблюдались даже во время проведения крупных международных мероприятий. Общая численность туристов в Алма-Ате выросла на 25,8%, до 271,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, численность внутренних туристов в Казахстане в 2018 году составила 4,7 млн человек, что на 7% больше, чем в 2017 году. Эксперты отмечают, что в республике снижается выездной туризм и растет внутренний туризм.

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