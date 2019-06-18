В мире не имеют доступа к питьевой воде 2,2 млрд человек

Женева, Швейцария, , 10:40 — REGNUM Без доступа к чистой питьевой воде в мире живут 2,2 млрд человек. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда (ЮНИСЕФ), опубликованном 18 июня в Женеве.

Эксперты отметили масштабное неравенство в доступности, наличии и качестве основных услуг водоснабжения, санитарии и гигиены. Так, базовых услуг в сфере водоснабжения не хватает 785 млн человек, 144 млн из них приходится пить не обеззараженную воду из природных водоемов.

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Открытое опорожнение кишечника практикуют 673 млн человек, хотя доля таковых уменьшилась с 23% в 2000 году до 9%. В целом санитарных услуг должного уровня лишены 4,2 млрд человек, при этом 3 млрд не имеют возможности в домашних условиях мыть руки с мылом.

ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали мировое сообщество увеличить вложения в развитие служб водоснабжения, санитарии и гигиены. Так, по данным организаций, почти 300 тыс. детей младше пяти лет умирают каждый год от диареи, связанной с отсутствием этих служб.

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