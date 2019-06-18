Камчатский остров Карагинский отдан в аренду на 49 лет законно: прокуратура

Петропавловск-Камчатский, , 10:24 — REGNUM Остров Карагинский в Беринговом море, на котором находятся краснокнижные птицы и пасутся стада оленей аборигенов, передан властями Камчатки в аренду на 49 лет, под охотугодья, за 15 тыс. рублей на законных основаниях. К такому выводу пришла природоохранная прокуратура. Площадь острова составляет 193,6 тыс. гектаров. Бизнесмены получили уникальный остров в аренду по 8 копеек за гектар. Но в природоохранной прокуратуре Камчатского края, проводившей проверку, считают, что можно было отдать в аренду уникальный остров и ещё дешевле, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Прокурорская проверка длилась больше месяца. В итоге правоохранители пришли к выводу, что камчатские власти действовали в рамках закона. А смехотворная цена — примерно 8 копеек за гектар — могла быть и меньше.

«Для Камчатского края ставка платы за использование лесных участков для осуществления деятельности в сфере ведения охотничьего хозяйства составляет 0,03 рубля за 1 гектар лесного участка», — говорится в сообщении природоохранного ведомства.

Никаких нарушений в действиях властей Камчатки не обнаружено. Основание — вывод острова несколько лет назад из категория заказника.

Как сообщало ИА REGNUM, остров Карагинский отдан под охотугодья, в аренду, на 49 лет, за 15 120 рублей. Возмущения общественности о незаконной передаче острова, разъяснения видного российского учёного — орнитолога Николая Герасимова о том, что на Карагинском находятся редкие краснокнижные птицы, требования Всемирного фонда дикой природы эффекта не дали. Прокуратура считает, что всё законно. На острове Карагинском можно организовывать охоту для туристов.

При этом коренные малочисленные народы Камчатки жалуются на то, что купить государственную недорогую лицензию на охоту на Камчатке невозможно — все угодья распроданы частникам, возможна только коммерческая охота. Лицензия на медведя стоит $8−10 тыс., на снежного барана — $ 25 тыс.