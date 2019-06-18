Как будет меняться персонаж игрока в Pokemon Sword и Shield ?

Токио, , 10:08 — REGNUM Разработчики будущих игр Pokemon Sword и Pokemon Shield поделились новыми подробностями своего проекта. По их словам, персонаж игрока будет эволюционировать, как и его покемоны, сообщил Kotaku 17 июня.

Вероятно, создатели игры имеют ввиду не физическую эволюцию, а духовную. Один из руководителей проекта Шигеру Охмори рассказал, что тренер покемонов (персонаж игрока) в Sword и Shield пройдёт «через своё собственное эволюционное путешествие». Для создателей игры было важно показать, что сильнее становятся не только покемоны, но и их обладатель.

По словам разработчиков, процесс эволюции покемонов всегда был одной из главных особенностей игр серии Pokemon. Команда, стоявшая за созданием игр, всегда старалась создавать существ одновременно похожих и непохожих на тех, что мы видели в реальной жизни.

Идеальным примером такого существа для Охмори является покемон-гусеница по имени Катерпи. В мире покемонов он эволюционирует в бабочку, как это происходит в реальной жизни. Такой подход позволяет выделить основную концепцию всей серии игр: «развивайся и эволюционируй».

Напомним, Pokemon Sword и Pokemon Shield — это новые игры от компании Game Freak, релиз которых состоится 15 ноября 2019 года. Игрокам предстоит взять на себя управление молодым тренером покемонов, который мечтает собрать всех покемонов и стать лучшим в своём деле. Разработчики обещают, что в проекте появится новый регион, котором будут происходит события игры, а также несколько новых типов покемонов.