В Казахстане планируют изменить подход при составлении рейтинга школ

Нур-Султан, , 10:00 — REGNUM Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамебтов призвал региональные власти не составлять рейтинги школ по итогам Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает 18 июня агентство «Казинформ».

"Мы считаем, что этот рейтинг, во-первых, не нужен. Во-вторых, он не объективен и не отражает уровень именно подготовленности школ», — сказал министр.

Он отметил, что в настоящее время ЕНТ проходят только те выпускники школ, которые планируют поступить в высшие учебные заведения. Аймагамебтов отметил, что оценка деятельности школ должна быть комплексной и должна учитывать как образовательный, так и воспитательный процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил министром образования и науки республики Асхата Аймагамбетова. Ранее он занимал должность заместителя министра.