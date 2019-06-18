Новое дополнение игры «Гвинт» переносит геймеров в Новиград

Варшава, , 10:04 — REGNUM Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED познакомят геймеров с Новиградом в новом дополнении для коллекционной карточной компьютерной стратегии «Гвинт». О расширении «Гвинт. Новиград» его создатели сообщили на своем сайте 17 июня.

Сюжет дополнения переносит игроков в Новиград — северную столицу вымышленного материка в фэнтези-мире «Ведьмака». В Новиграде живут аристократы, процветает торговля и искусство, но вместе с благополучием увеличивается разрыв между бедными и богатыми слоями общества. Развивается уровень преступности. Но неизвестное событие заставляет лидеров криминальных банд встать плечом к плечу, объединившись в братство под названием Синдикат. Об истории Синдиката и предстоит узнать игрокам. Компания выложила видеотрейлер будущей премьеры.

В дополнении появится 90 новых карт, включая 5 персонажей с уникальными способностями. Также создатели обещают ввести новую тактику ведения игры. Сейчас игроки могут оформить предзаказ, получив при покупке промонаборы с дополнительными «бочками» (аналог бустеров в коллекционных карточных играх; наборы со случайным набором игровых карт, из которых складывается колода) и особыми анимированными рубашками.

Предзаказ закончится вместе с запуском дополнения — 28 июня 2019 года.

«Гвинт» — карточная игра из мира «Ведьмака», адаптированная для пользователей компьютеров и игровых приставок польским разработчиком CD Projekt RED. Игроки владеют составными колодами карт, которые необходимо выкладывать на поле определенным образом. Каждая карта имеет свойство и номинал, позволяет защитить себя или поразить сторону соперника.

В марте 2019 года CD Projekt RED анонсировали выход мобильного приложения «Гвинт» для пользователей смартфонов.

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