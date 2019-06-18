В Приамурье переоснастят региональный сосудистый центр

Благовещенск, , 09:58 — REGNUM Амурская областная клиническая больница получит из федерального бюджета 63 млн рублей для приобретения современных медицинских комплексов для переоснащения регионального сосудистого центра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Приобретение ангиографического комплекса и нейрохирургической навигационной системы будет произведено в рамках реализации национального проекта «Здоровье».

"В региональном сосудистом центре постоянно внедряются новые технологии. Именно здесь впервые в Амурской области выполнены такие методики, как: стентирование аутовенозного аортокоронарного шунта, стентирование внутренней сонной артерии, внутриаортальная баллонная контрпульсация у больных с ОКС и другие. У наших врачей огромный опыт и мощный потенциал. И мы очень рады, что появилась возможность обновить РСЦ в соответствии с современными стандартами», — отметила главный врач Амурской областной клинической больницы Ольга Сапегина.

Главврач подчеркнула, что укрепление материально-технической базы регионального сосудистого центра позволит бесперебойно оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь в первую очередь больным с сердечно-сосудистой патологией, которая традиционно лидирует в структуре общей заболеваемости и смертности во всем мире.

«Это оборудование повысит доступность высокотехнологичных видов медицинской помощи, расширит спектр оперативных вмешательств на сосудах сердца, головы, шеи. Все эти мероприятия неизменно улучшат качество оказания медицинской помощи и в целом качество жизни населения Амурской области», — уверена Ольга Сапегина.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2019 года министр здравоохранения Приамурья Андрей Субботин подал заявление на увольнение. На должность министра здравоохранения Андрей Субботин был назначен в ноябре 2017 года. Практически всё время его работы областной минздрав сотрясали скандалы. До назначения на пост министра Субботин работал главврачом благовещенской поликлиники № 1, до этого был главврачом городской больницы, является «Отличником здравоохранения Российской Федерации».