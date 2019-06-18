Роспотребнадзор в Бурятии игнорировал жалобы на сотовые компании

Улан-Удэ, , 10:00 — REGNUM Должностные лица управления Роспотребнадзора по Бурятии не рассматривали жалобы пользователей на сотовые компании и некачественные продукты питания. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

«В нарушение закона должностными лицами управления при рассмотрении обращений жителей Улан-Удэ о неправомерном начислении платы за услуги сотовой связи, реализации некачественных пищевых продуктов не дана надлежащая оценка доводам заявителей, проведение проверочных мероприятий в отношении поставщиков услуг не организовано», — отметили в надзорном органе.

Прокурор Октябрьского района внес представление руководителю управления, которое тот удовлетворил. Двое должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, а также было организовано повторное рассмотрение обращений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области наказали чиновницу Роспотребнадзора за внеплановые проверки. Было установлено, что в январе, мае и июле 2018 года сотрудники управления проводили внеплановые проверки юридических лиц, однако сведения о результатах в «Единый реестр проверок» своевременно внесены не были.

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