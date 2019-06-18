На Урале удивились «падению нравов» у студентов

Екатеринбург, , 09:58 — REGNUM Студенты Уральского федерального университета стали часто практиковать свободную половую жизнь, Об этом заявил заслуженный деятель Российского общества социологов Юрий Вишневский корреспонденту ИА REGNUM.

Социологами проводилось два опроса по валеологической культуре учащихся: в 1998 году в Уральского государственного технического университета (УГТУ) (сейчас входит в УрФУ) и в 2018 году в УрФУ (который образовали слиянием двух вузов — УГТУ и Уральского государственного университета им. А.М. Горького).

По результатам социологов, в 1998 году свободную половую жизнь одобряли и практиковали 42% студентов, тогда как по итогам 2018 года — 48%.

Но больше всего исследователей поразил другой факт. Резко возросло число студентов, которые осуждали свободную половую жизнь, но тем не менее практиковали её. Процент вырос троекратно, с 5% до 15%. Это поставило социологов в ступор: студенты либо не понимают, о чём идёт речь, либо же налицо половая патология. Впрочем, возможно, учащиеся просто решили посмеяться над исследователями.

Есть и положительные тенденции. Несколько возрос процент студентов, которые осуждают и не практикуют свободную половую жизнь — с 15% до 24% учащихся. Также уменьшилось количество «безразличных»: с 22% до 17%.

Стоит отметить, что в 1998 году социологи опрашивали только студентов УГТУ. Голоса судентов УрГУ в исследовании не посчитаны.

Напомним, 29 ноября 2018 года в пресс-центре ИА REGNUM состоялся экспертный круглый стол «ДА или НЕТ секспросвету? Государство заодно с родителями или против?» Эксперты отметили, что в России возобновилась пропаганда «обновления» семейных ценностей, которое выражается в усилении институтов ювенальной юстиции и передаче образовательным учреждениям функций сексуального воспитания детей. Также отмечалось, что внедрение секспросвета в образовательных учреждениях лишь ухудшит ситуацию.

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