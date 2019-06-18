Сплошная разметка длиной 40 км появилась на трассе в Воронежской области

Воронеж, , 09:42 — REGNUM Воронежские автомобилисты пожаловались в социальных сетях, что на трассе Воронеж — Нововоронеж появилась сплошная линия разметки длиной 40 км. Об этом сообщает RG.

Судя по сообщениям обеспокоенных воронежских автомобилистов, сплошная линия разметки появилась совсем недавно. Это не позволяет автомобилистам совершить обгон.

«Сегодня видела, как обгоняли по обочине… Такая разметка безопасности трассе не добавит», — написала Наталья Яковлева.

По словам руководителя отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Воронежской области Татьяны Сушковой, региональный департамент дорожной деятельности самостоятельно принял решение о нанесении разметки и с ГИБДД это не согласовывал.

Она также добавила, что на этом участке трассы часто происходят дорожно-транспортные происшествия.

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