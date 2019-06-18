В центре Москвы перекроют улицы из-за бала выпускников

Москва, , 09:16 — REGNUM В Москве перекроют и ограничат движение на центральных улицах из-за бала «Выпускник», сообщили 18 июня в Транспортном комплексе столицы.

Полное перекрытие будет на двух участках. Улица Ильинка будет недоступна для автомобилистов с 21:00 20 июня до окончания мероприятия. Москворецкую улицу, Кремлёвскую набережную, Москворецкую набережную, Большой Москворецкий мост и улицу Варварка закроют для проезда с 23:45 20 июня до 0:15 21 июня.

Кроме этого, будет частично ограничено движение на улице Моховой 20 июня с 15:00 до 19:30.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по ряду улиц в центре Москвы было ограничено 15 и 16 июня в связи с проведением акции в поддержку журналиста Ивана Голунова.

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