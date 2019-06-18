Законопроект об изъятии участков с нескошенной травой подготовило МЭР

Москва, , 09:13 — REGNUM Законопроект, позволяющий изымать в пользу государства земельные участки за нарушение противопожарных требований, разработало Минэкономразвития. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изъять участок станет возможно за зарастание сорной травой, а также за свалку, — полный список оснований определит правительство своим постановлением.

Изымать участки разрешается у собственника и арендатора, также изъятию будет подлежать земля, находящаяся в бессрочном или безвозмездном пользовании. Исключение предполагается сделать для взявших участок в ипотеку или проходящих процедуру банкротства.

Предполагается, что решение об изъятии участка будет принимать суд после того, как недобросовестный владелец, получивший предписание государственного пожарного надзора, в течение шести месяцев не привел землю в соответствие с требованиями.

Документ подготовлен после пожаров в Забайкальском крае.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести в законодательство понятие «ландшафтные пожары», предлагается также ввести возможность изъятия земли у пользователей, нарушающих нормы пожарной безопасности.

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