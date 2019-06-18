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В Москве 22 июня пройдут две акции памяти

Общество

… «Линия памяти» и «Вахта памяти. Вечный огонь»

Москва, 18 июня 2019, 09:13 — REGNUM  В Москве 22 июня в Дня памяти и скорби состоятся две знаковые акции памяти о погибших в Великой Отечественной войны, сообщается на портале столичного градоначальника.

В Александровском саду с 03:00 до 05:30 пройдет «Вахта памяти. Вечный огонь». В 04:00 голос Юрия Левитана объявит о начале войны, после чего состоится возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Память погибших почтят минутой молчания.

На Крымской набережной в 19:00 начнётся акция «Линия памяти», пройдут концерты и спектакли, посвященные первым дням Великой Отечественной войны.

На набережной зажгут 1418 свечей — в память о каждом дне Великой Отечественной войны.

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День памяти и скорби
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