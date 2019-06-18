Мероприятия в честь Дня защиты детей Африки прошли в Танзании

Гейта, Танзания, , 09:18 — REGNUM В танзанийском городе Каторо области Гейта 16 июня прошли празднования Дня защиты детей Африки. На мероприятии работал «детский парламент», передает газета Mwananchi.

По информации издания, сессию парламента организовали ученики начальной школы Kilimani. Они подражали голосам спикера парламента Танзании Джоба Ндугаи, священника Питера Мсигва и министров, а также выступали с речами.

Сессия детского парламента привлекла особое внимание посетителей праздничных мероприятий.

Со своей стороны, представитель администрации Себастьян Мландо заявил, что в Каторо проживает большое количество детей. По его словам, каждый месяц в городе рождается в среднем 800 младенцев.

Мландо призвал министра здравоохранения Танзании улучшить инфраструктуру в больницах и поликлиниках для обеспечения нужд детей.