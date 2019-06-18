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Владельцев участков предложили наказать «землёй» за заросли и мусор

Общество

Инициатива принадлежит Минэкономразвития

Москва, 18 июня 2019, 09:16 — REGNUM  Изымать частные земельные участки за нарушение требований пожарной безопасности предлагает Министерство экономического развития России. Соответствующие поправки в Земельный и Гражданский кодексы опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, наказывать «землёй» предложено тех, чей участок зарос сорняками или напоминает мусорную свалку. Полный список оснований для отобрания земли приведут в специальном акте правительства.

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Наказание может грозить не только собственникам и арендаторам, но и тем, кто пользуется землей бессрочно или безвозмездно. Для проходящих процедуру банкротства и тех, у кого земля в ипотеке, предложено сделать исключение.

Если инициативу одобрят, нарушителей будут лишать участков земли через суд. Перед этим владельцу дадут полгода на приведение земли в порядок.

Поправки разработаны в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 26 апреля 2019 года «О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края».

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Противопожарная безопасность
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