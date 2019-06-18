МВД Украины закупит самолёты Ан-178 — Аваков

Париж, , 09:05 — REGNUM Министерство внутренних дел Украины закупит 13 самолётов Ан-178, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков во время выступления на Парижском авиасалоне в «Ле Бурже», сообщило 18 июня информационное агентство «УНН».

"Министерство внутренних дел закупит 13 украинских самолетов Ан-178 для бойцов Национальной гвардии и спасателей ГСЧС (Государственной службы по чрезвычайным ситуациям — ИА REGNUM ). Контракт договорились подписать уже этой осенью. Это первые самолеты с украинскими и европейскими, но без российских комплектующих», — сказано в сообщении.

Самолёты будут сданы в эксплуатацию через три года. Их будут использовать для пожаротушения, спасательных операций, а также в качестве военного транспорта.

«Мы достигли консенсуса по технологическим моментам, связанных с комплектацией этой машины. Реальная работа над самолетами уже началась. Это будет современный цифровой самолет с сертификатом эксплуатации», — рассказал президент авиаконцерна «Антонов» Александр Донец.

Как сообщало ИА REGNUM, на авиасалоне в Ле Бурже не был представлен ни один украинский самолёт. В этом году Украина привезла всего несколько макетов.

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