В Челябинской области арестована сотрудница налоговой службы

Магнитогорск, Челябинская область, , 08:55 — REGNUM В Магнитогорске под стражу отправлена руководитель одного из отделов межрайонной инспекции ФНС. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе челябинского областного следственного управления.

Чиновница попалась на взятке в размере не меньше 25 тыс. рублей. По данным следствия, она взяла деньги в феврале от учредителя одной из фирм.

Факт преступления выявили сотрудники ФСБ. Женщине уже предъявлено обвинение по части 3 статьи 290 УК России, которая предусматривает ответственность за получение денег должностным лицом в обмен на незаконные действия. Даме грозит до восьми лет колонии.