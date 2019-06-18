Вторник, 18 Июня 2019 года
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В Челябинской области арестована сотрудница налоговой службы

Общество

За взятку

Магнитогорск, Челябинская область, 18 июня 2019, 08:55 — REGNUM  В Магнитогорске под стражу отправлена руководитель одного из отделов межрайонной инспекции ФНС. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе челябинского областного следственного управления.

Чиновница попалась на взятке в размере не меньше 25 тыс. рублей. По данным следствия, она взяла деньги в феврале от учредителя одной из фирм.

Факт преступления выявили сотрудники ФСБ. Женщине уже предъявлено обвинение по части 3 статьи 290 УК России, которая предусматривает ответственность за получение денег должностным лицом в обмен на незаконные действия. Даме грозит до восьми лет колонии.

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