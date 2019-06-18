Сеул, , 08:59 — REGNUM В Южной Корее провели опрос на тему знакомств в сети. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей свадебного бюро.

Согласно результатам опроса, проведенного среди 387 человек (183 мужчин, 204 женщин), 65,9% опрошенных негативно относятся к знакомству в сети.

Известно, что среди людей, придерживающихся данного мнения, процент женщин (82,8%) намного выше, чем мужчин (47,2%).

Среди мест виртуального знакомства отмечают: социальные сети (35,9%), сообщества по интересам (29,7%), приложения для знакомств (15,5%), онлайн-игры (12,4%).

На вопрос, «в чем преимущество знакомств в сети», 39,5% респондентов ответили, что знакомства в сети менее обременительны, чем в реальности, 27,9% — есть возможность пообщаться с разными людьми, 23,5% — не смогли найти причину.

С другой стороны, 39,8% респондентов сообщили, что причина, по которой они не хотят знакомиться в сети, заключается в том, что они могут стать легкой добычей для преступников, 25,6% — свидание на один раз, 12,9% — неправильное представление о другом человеке.