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Три ЗАГСа в Москве начали регистрировать браки с иностранцами

Общество

Два отдела ЗАГС не вмешали всех желающих вступить в брак с иностранцем

Москва, 18 июня 2019, 08:54 — REGNUM  В Москве подать заявление на регистрацию брака с иностранцем теперь можно ещё в трех столичных ЗАГСах, сообщается на портале градоначальника.

Ранее выйти замуж за иностранца можно было только в двух ЗАГСах — во Дворце бракосочетания № 4 и в Шипиловском отделе ЗАГС.

Теперь зарегистрировать брак с гражданином или гражданкой другой страны можно еще в трех столичных отделах ЗАГС — Мещанском, Медведковском и Гагаринском.

Отмечается, что два отдела ЗАГС не вмешали всех желающих вступить в брак с иностранцем.

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