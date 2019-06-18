Три ЗАГСа в Москве начали регистрировать браки с иностранцами

Москва, , 08:54 — REGNUM В Москве подать заявление на регистрацию брака с иностранцем теперь можно ещё в трех столичных ЗАГСах, сообщается на портале градоначальника.

Ранее выйти замуж за иностранца можно было только в двух ЗАГСах — во Дворце бракосочетания № 4 и в Шипиловском отделе ЗАГС.

Теперь зарегистрировать брак с гражданином или гражданкой другой страны можно еще в трех столичных отделах ЗАГС — Мещанском, Медведковском и Гагаринском.

Отмечается, что два отдела ЗАГС не вмешали всех желающих вступить в брак с иностранцем.

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