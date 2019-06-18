Назначен новый глава махачкалинского следственного отдела на транспорте

Махачкала, , 08:55 — REGNUM Назначен новый руководитель Махачкалинского следственного отдела на транспорте Южного следственного управления на транспорте СК РФ. Им стал подполковник юстиции Шамиль Асакаев, сообщили ИА REGNUM 18 июня в пресс-службе Южного СУТ СК России.

Асакаев является уроженцем дагестанского города Хасавюрта. В следственных органах работает немногим более четырёх лет — с марта 2015 года. До нового назначения занимал пост заместителя руководителя по расследованию особо важных дел СК по Дагестану.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что уроженец Казахстана Ринат Ярмухамедов возглавил махачкалинскую транспортную прокуратуру. В органах прокуратуры России он служит с 2002 года, ранее работал на разных должностях в Республике Адыгее и Краснодарском крае.