Троих жителей Дагестана задержали с оружием и боеприпасами

Дербент, Дагестан, , 08:53 — REGNUM В незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатых веществ подозреваются трое жителей дагестанского города Дербента. При задержании у них были обнаружены и изъяты сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, обрез охотничьего ружья и боеприпасы к ним, сообщили ИА REGNUM 18 июня в пресс-службе МВД Дагестана.

Подозреваемые были доставлены в отдел полиции. В ходе дальнейшего разбирательства один из задержанных рассказал о схроне оружия на окраине города Дербента. На указанном месте полицейские обнаружили спрятанное на пустыре оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Отметим, что подозреваемых (одному из них 26 лет, двум другим — по 29) силовики задержали 15 июня. Их родственники рассказали порталу «Кавказ.Реалии», что оружие молодым людям подбросили при задержании. Они также сообщили, что задержанным, вопреки требованиям законодательства, не позволили позвонить родным, вызвать адвоката или как-то сообщить о своем местонахождении, после того как их увезли. Родители также уверены, что из их сыновей пытками выбивают показания.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года за незаконный оборот оружия в Буйнакском районе Дагестана были задержаны четверо молодых людей, в том числе двое несовершеннолетних. По данным следствия, они нелегально купили у неустановленного лица два револьвера, один пистолет, две гранаты и более 100 патронов различного калибра. Фигуранты дела незаконно хранили всё это и носили при себе.

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