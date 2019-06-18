В столичном метро запустили 30 поездов нового поколения «Москва»

Москва, , 08:37 — REGNUM В Московском метрополитене с начала 2019 года начали курсировать 30 новых инновационных поездов «Москва», сообщается на портале столичного градоначальника.

До конца года по линиям столичной подземки запустят ещё 39 поездов нового поколения. Они приходят на смену составам «Ока» и «Номерной».

Всего в настоящее время в столичном метрополитене курсируют 132 инновационных состава.

Поезда «Москва» имеют массу преимуществ: сквозной проход через все вагоны, широкие дверные проемы, спецместа для инвалидов, кондиционеры, зарядка для гаджетов и др.

Читайте также: Более 550 поездов «Москва» пополнят подвижной состав метрополитена

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2019 году продолжается развитие автотранспортной инфраструктуры. Основное внимание уделяется метрополитену, Московскому центральному кольцу (МЦК) и электричкам.

Подробнее: В метро тестируют поезд «Москва-2019»