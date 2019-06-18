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В Париже пройдет фестиваль в поддержку беженцев

Общество

Фестиваль должен привлечь внимание зрителей к проблеме приема мигрантов во Франции

Париж, 18 июня 2019, 08:31 — REGNUM  В управлении по приему и сопровождению мигрантов во Франции объявили, что фестиваль в поддержку беженцев пройдет 7 сентября в Париже, сообщает Le Figaro.

Фестиваль, спонсируемый рэппером Nekfeu и проводимый в парижских доках, должен привлечь внимание 6000 зрителей к проблеме приема мигрантов во Франции.

«Идея фестиваля состоит в том, чтобы сделать праздничное мероприятие», — говорят в ассоциации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Парижа Анн Идальго объявила, что предложит префекту места для размещения беженцев, и пригрозила судебным иском за «бездействие государства».

Читайте ранее в этом сюжете: «Миграция»: мэр Парижа пригрозила судебным иском за бездействие государства

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