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Под Прохоровкой создадут монументальное воплощение «Бессмертного полка»

Общество

Памятник будет посвящен погибшим в Великой Отечественной войне, и исторической памяти о них, преемственности поколений

Белгород, 18 июня 2019, 08:18 — REGNUM  Авторский проект «Перекрёсток памяти» — монументальное воплощение «Бессмертного полка» в Белгородской области — получил поддержку всероссийского форума «Таврида 5.0», сообщила пресс-служба Белгородского государственного технологического университета (БГТУ) им. В.Г. Шухова.

Монумент будет возведён в селе Прелестное Прохоровского района — в районе крупнейшего танкового сражения Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. Автором проекта является студентка первого курса БГТУ Женнифер Леткеманн, на его реализацию она получила грантовую поддержку в размере 1,5 млн рублей.

«Перекрёсток памяти» — это памятник, который мы планируем возвести в селе Прелестное Прохоровского района. Он является монументальным воплощением «Бессмертного полка». Памятник посвящен не только всем погибшим в Великой Отечественной войне, но и исторической памяти о них, преемственности поколений», — сказала Леткеманн.

По её словам, идея создания монумента возникла в 2015 году, когда жители села рассказали о своей давней традиции. Во время войны и в послевоенные годы 12 июля на поле Шпетного появлялись поминальные столы с незатейливым деревенским провиантом.

«Так люди вспоминали о погибших. Традиция жива и по сей день. Мне захотелось поддержать эту инициативу и сохранить историческую память», — пояснила студентка.

Отмечается, что в 2017 году проект получил гран-при губернатора Белгородской области региональном конкурсе, а грант «Тавриды» будет использован для создания барельефов к памятнику.

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