Флаг СССР поднят над административным зданием в Швеции

Стокгольм, , 08:10 — REGNUM Флаг СССР появился на здании муниципалитета в коммуне Тэбю в Швеции. Об инциденте сообщает газета Expressen.

Красный флаг утром 17 июня обнаружил смотритель здания, уведомивший об этом службу безопасности. Охрана, в свою очередь, проинформировала о произошедшем полицию.

Начальник охраны муниципалитета Густав Сундман отметил, что войти в здание могли только служащие, имевшие ключи. Вероятно, флаг подняли ночью, но кто это сделал, пока неизвестно.

Советский флаг находился над зданием недолго, на место вернули флаг коммуны Тэбю.

Муниципалитет Тэбю находится к северу от Стокгольма и фактически служит пригородом шведской столицы. Населяют коммуну около 70 тыс. человек.