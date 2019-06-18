Стоимость медицинских услуг в Казахстане возрастет на 15% — минздрав

Нур-Султан, , 08:03 — REGNUM Стоимость медицинских услуг в Казахстане в 2020 году возрастет на 15% в связи с внедрением обязательного медицинского страхования (ОСМС) и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Об этом 18 июня заявил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов на заседании правительства, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, в 2020 году заработные платы медицинским работникам планируется повысить на 30%. Расходы на оказание медицинской помощи на одного жителя в 2020 году увеличатся на 76% от уровня 2019 года, до 92,2 тыс. тенге ($240), отметил министр.

Биртанов добавил, что после внедрения ОСМС финансирование дорогостоящих диагностических услуг вырастет в три раза, стоматологических услуг — в 2,3 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года единым плательщиком за медицинские услуги в Казахстане выступает фонд социального медицинского страхования, который обеспечивает реализацию ГОБМП. Планируется, что до 2020 года в республике будет отработан механизм обязательного медицинского страхования.

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