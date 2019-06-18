В Нью-Йорке скончалась дизайнер и актриса Глория Вандербильт

Нью-Йорк, США, , 07:59 — REGNUM 17 июня в США на 96-м году жизни скончалась актриса, дизайнер и светская леди Глория Вандербильт. О ее смерти сообщил ее сын, телеведущий канала CNN Андерсон Купер.

Вандербильт умерла от рака желудка в кругу своих родных в Нью-Йорке. Ее смерть вызвала широкий отклик в США.

В детском возрасте Глория Вандербильт стала наследницей огромного состояния после смерти ее отца. Свою жизнь она посвятила искусству и моде, выпустив собственные линии синих джинсов, парфюма, постельного белья и снявшись в нескольких телесериалах. Вандербильт была замужем четыре раза, а также состояла в романтических отношениях с актером Марлоном Брандо и певцом Фрэнком Синатрой.