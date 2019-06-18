Вторник, 18 Июня 2019 года
08:00:23 МСК

В Нью-Йорке скончалась дизайнер и актриса Глория Вандербильт

Общество

Девушка из богатой семьи превратила свое имя в бренд

Нью-Йорк, США, 18 июня 2019, 07:59 — REGNUM  17 июня в США на 96-м году жизни скончалась актриса, дизайнер и светская леди Глория Вандербильт. О ее смерти сообщил ее сын, телеведущий канала CNN Андерсон Купер.

Вандербильт умерла от рака желудка в кругу своих родных в Нью-Йорке. Ее смерть вызвала широкий отклик в США.

В детском возрасте Глория Вандербильт стала наследницей огромного состояния после смерти ее отца. Свою жизнь она посвятила искусству и моде, выпустив собственные линии синих джинсов, парфюма, постельного белья и снявшись в нескольких телесериалах. Вандербильт была замужем четыре раза, а также состояла в романтических отношениях с актером Марлоном Брандо и певцом Фрэнком Синатрой.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить