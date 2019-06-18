Кем чаще работают мужчины и женщины в России, выяснил Росстат

Москва, , 07:57 — REGNUM Продавец и водитель оказались самыми популярными профессиями в России среди женщин и мужчин соответственно. Об этом сообщает 18 июня RT со ссылкой на данные Росстата за 2018 год.

Продавцами в минувшем году работали 4,7 млн российских женщин, еще 3,7 млн трудились в области образования, 3,3 млн — в бизнесе и администрировании. Работников экономической и административной сферы, имеющих среднее образование, насчитывалось среди женщин 2,2 млн.

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Меньше всего женщин работали уличными торговцами (10 тыс.), специалистами-техниками в области информационно-коммуникационных технологий (31 тыс.), сборщиками (50 тыс.) и рабочими в области электротехники и электроники (92 тыс.).

Среди мужчин самой популярной профессией оказались водитель и оператор подвижного оборудования (6,6 млн). Далее идут рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве (3,8 млн) и строительстве (2,2 млн). Охранниками трудились 2,2 млн мужчин, а специалистами в области науки и техники — 2,1 млн.

Наименее востребованные профессии — уличный торговец (10 тыс.), помощник в приготовлении пищи (14 тыс.), работник в области услуг по индивидуальному уходу (37 тыс.) и офисный служащий (47 тыс.).

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