В Калининграде подвели итоги международной олимпиады по русскому языку

Калининград, , 07:46 — REGNUM Финал восьмой Международной олимпиады по русскому языку, литературе и культуре прошёл в Балтийском федеральном университете (БФУ) им. И. Канта в конце прошлой недели, сообщила пресс-служба вуза.

Участниками финального состязания стали более 60 студентов из России, Польши, Хорватии, Словакии, Латвии, Эстонии, Казахстана, Бразилии, Колумбии, Анголы, Конго и других стран, которые представляли 21 университет. В 2019 году к числу университетов — участников олимпиады присоединились Удмуртский государственный университет, Донецкий национальный университет, Горловский институт иностранных языков, Российско-Таджикский (Славянский) университет, Казахско-Русский международный университет, ряд других. Общее число участников олимпиады (включая отборочный тур) в текущем году превысило 500 человек.

По традиции темой финального тура ежегодно становится значимое событие культурной жизни, отмечаемое в России. Поскольку 2019 год был объявлен в России Годом театра, тематическая программа финала олимпиады была выстроена вокруг творческого наследия российских драматургов, режиссеров, театральных деятелей. Такая тематическая направленность позволяет зарубежным участникам олимпиады не только продемонстрировать владение русским языком, но и погрузиться в мир русской культуры. Выполняя задания олимпиады, студенты смогли продемонстрировать свою эрудицию в области русской культурной жизни, попробовать себя в роли составителей словарных статей и синквейнов, соревноваться в заполнении кроссвордов, выступить в роли сценаристов и ведущих подкастов.

Первое место олимпиады завоевали Ольга Коссаковска-Марас (Ягеллонский университет), Вероника Западка (Университет им. А. Мицкевича), Полина Комова (Удмуртский государственный университет).

Добавим, традиция проведения в стенах БФУ им. И. Канта международного студенческого соревнования на знание русского языка, литературы и культуры началась в 2011 году. За восемь лет в нем приняло участие более 6 000 студентов из 60 университетов, география олимпиады охватывает свыше 30 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

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