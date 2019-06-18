В Казахстане введут дифференцированный тариф оплаты платных дорог

Нур-Султан, , 07:35 — REGNUM Дифференцированный тариф для проезда по платным автодорогам Казахстана вводится с 19 июня 2019 года, сообщили в пресс-службе АО «КазАвтоДор» со ссылкой на приказ министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

В «КазАвтоДор» отметили, что оплата проезда через наличный расчет будет обходиться автолюбителям в два раза дороже предварительной оплаты. Ставки оплаты для грузовых транспортных средств останутся без изменений.

Стоимость проезда по участкам Нур-Султан — Щучинск и Нур-Султан — Темиртау составит 400 тенге (67 рублей) и 200 тенге (33,5 рубля) — по предоплате. Проезд по дороге Алма-Ата — Капчагай обойдется в 200 тенге (33,5 рубля) и 100 тенге (16,75 рубля) — по предоплате. От Алма-Аты до Хоргоса можно будет добраться за 600 тенге (100 рублей) и 300 тенге (50 рублей) — по предоплате.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года на платной автодороге Нур-Султан — Щучинск собрано 1,539 млрд тенге ($4,1 млн). Средства направляются на содержание платного участка дороги.