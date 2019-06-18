Китай перестанет быть самой населенной страной мира в 2027 году — ООН

Нью-Йорк, США, , 07:26 — REGNUM Население Земли составит около 10 млрд человек к 2050 году, при этом уже через несколько лет самой населённой в мире страной окажется Индия. Об этом говорится в докладе ООН.

Ожидается, что в ближайшие 30 лет число людей на планете вырастет с текущих 7,7 млрд до 9,7 млрд. К концу XXI века население Земли может достичь 11 млрд человек.

«Около 2027 года Индия, по прогнозам, обгонит Китай как самая густонаселенная страна в мире», — отмечено в докладе.

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Эксперты вместе с тем отмечают старение населения из-за увеличения ожидаемой продолжительности жизни и снижения уровня рождаемости. Стран с сокращающимся населением становится больше.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми быстрыми темпами, согласно докладу ООН, население растет в беднейших странах мира. В России численность населения уменьшается. Сейчас страну населяют около 144 млн человек, тогда как к 2050 году ожидается сокращение населения на 11 млн человек.

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