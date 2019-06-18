Вторник, 18 Июня 2019 года
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В Китае арестована банда, тоннами ввозившая контрабандный сахар из Таиланда

Общество

Более 2,8 тонн сахара общей стоимостью более 8 млн юаней ($1,15 млн) было арестовано

Шанхай, Китай, 18 июня 2019, 06:15 — REGNUM  Таможня Шанхая изъяла 2,8 тыс. тонн контрабандного сахара, раскрыв две банды и выявив 40 подозреваемых, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

Более 2,8 тонн сахара общей стоимостью более 8 млн юаней ($1,15 млн) было арестовано. Одновременно с этим было конфисковано пять кораблей. Проведенное расследование показало, что бандиты закупали сахар в Таиланде, а затем в нейтральных водах осуществляли перевалку сахара с крупных судов на маленькие, при помощи которых и осуществлялся незаконный ввоз товара в Китай.

К настоящему моменту уже доказано, что контрабандисты с февраля текущего года ввезли незаконным путем в Китай более 30 тыс. тонн сахара общей стоимостью более 270 млн юаней. Банда была арестована 29 мая текущего года, однако расследование еще не окончено.

Как сообщало ИА REGNUM, таможня и полиция китайского Гуанси раскрыли крупный случай контрабанды сигарет и замороженных продуктов питания из Вьетнама.

Читайте ранее в этом сюжете: В китайском Гуанси задержаны 24 контрабандиста замороженных продуктов

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Контрабанда и борьба с ней
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