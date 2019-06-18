В Забайкалье отмечен рост «пьяных» преступлений

Чита, , 06:16 — REGNUM Масштаб алкоголизации жителей Забайкалья и рост числа преступлений, совершённых ими в алкогольном опьянении стали поводом для серьёзного беспокойства надзорных органов. Согласно официальным данным региональной прокуратуры, в 2018 году объем реализованной алкогольной продукции, в сравнении с 2017 годом, увеличился вдвое. Также известно, что из незаконного оборота изъято более 20 тысяч литров спиртосодержащей жидкости и более 45 тысяч литров алкогольной продукции.

На фоне этого наблюдается рост доли пациентов с наркологической патологией, 70% которых составляют потребителя алкоголя. В состоянии алкогольного опьянения в 2018 году совершено практически каждое второе преступление в крае (46,8% от общего числа расследованных), тогда как в Дальневосточном федеральном округе данный показатель составляет 39,4%, а по России — 32,8%.

«После распития спиртных напитков совершено более трети тяжких и особо тяжких преступлений, почти все убийства, 90% причинений тяжкого вреда здоровью, 79% изнасилований, а также более половины грабежей, разбоев, угонов транспортных средств, почти половина краж. Алкогольное опьянение обусловило свыше 88,6% (87,1%) бытовых и 74,8% (75,4%) уличных преступлений», — пояснили в прокуратуре.

По данным ведомства, ежегодно увеличивается число выявленных впервые подростков с употреблением алкоголя с вредными последствиями (в 2017 году — 95, в 2018 году — 97). На начало 2019 года со 157 до 183 (на 16,5%) увеличилось количество состоящих на учете в связи с употреблением алкоголя в наркологическом диспансере несовершеннолетних, а также со 103 до 142 (на 37,8%) несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел.

Напомним, массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Забайкалье в феврале 2019 года. Трое жителей сельского поселения Южно-Аргалейское погибли, одного мужчину удалось спасти.

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И это при том, что летом 2018 года забайкальские законодатели сразу в двух чтениях приняли законопроект, разрешивший торговлю крепким алкоголем в регионе до 23 часов.

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