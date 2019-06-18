На севере Китая раскрыта банда торговцев оружием из 10 человек

Хэфэй, Китай, , 05:56 — REGNUM Полиция провинции Аньхой на востоке Китая задержала 10 подозреваемых в торговле оружием. У них было изъято три пневматических ружья, а также огромное число запчастей к ним, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

Один из подозреваемых по фамилии Юй был замечен за торговлей оружием и запчастей к нему через интернет в результате спецоперации, запущенной бюро общественной безопасности уезда Суйси в феврале текущего года.

Позже, в марте текущего года, Юй был пойман в города Таншань провинции Хэбэй на севере Китая. У него было изъято 60 стволов, три пневматических ружья, а также более 800 патронов, которые она продавал через интернет с 2018 года.

Проведенное расследование вывело правоохранителей на целую банду, торговавшую и изготавливавшую оружие, которая раскинула свои щупальца сразу на несколько провинций. Были проведены облавы, в результате которых было арестовано еще девять подозреваемых.

Отметим, что владение, производство или продажа оружия в Китае среди гражданских лиц строго запрещена и находится вне закона. Власти продолжают строго следить за оборотом оружия, поскольку считают это одним из факторов национальной стабильности. За нарушение закона можно получить серьезный тюремный срок.

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