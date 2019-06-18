Публицистические химеры: о лишении пособий «мнимых» и «ленивых» бедных

Барнаул, , 07:26 — REGNUM Главная проблема в продолжении лишить господдержки мнимых бедных и «ленивых» малоимущихзаключается в отсутствии в стране политической системы, которая бы позволила и власти и гражданскому обществу шаг за шагом решать проблемы граждан, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM прозвучавшие из ряда регионов предложения оставить без госпособий бедных граждан, имеющих огород или свободную жилплощадь, а также граждан с неофициальными доходами (мнимых малоимущих), он пояснил:

«Система социальной защиты давно отработана учеными и в других странах и она предполагает адресность, то есть поддержка того, кто имеет доход ниже определенного уровня, прежде всего — «минимального прожиточного уровня». Однако в СССР существовала система «льгот», когда получал не бедный, а человек относящийся к определенной социальной группе. Не смотря на заклинания об «адресности», в 90-е годы сохранялась прежняя система льгот.

Была попытка ликвидировать советскую систему льготников путем «монетизации», но социальные протесты привели к ещё более запутанной системе, в которой многие «ушлые» граждане научились обманывать и получать больше, а другие, менее активные граждане, погрузились в нищету. Поэтому отработанные проекты реформирования социальной сферы и в программе «500 дней» и в программах 90-х годов и в программе Грефа (2002−2003 годы) так и не были доведены до логического результата.

Новый срок президента Путина вообще начался фрагментарными корректировками социальной защиты. Так например, с прошлого года ликвидировали право граждан на вторую льготу. Изменили пенсионный возраст. Ужесточили требования к присвоению звания «Ветеран труда». Поэтому на мой взгляд, проблема не в публицистических химерах типа «кормитесь с огородов», а в том, что нет четкой последовательной программы действий, которую бы провело государство.

Государство вроде бы декларирует правильные действия, но потом вдруг некто заходит в кабинет президента и уже все разворачивается в другую сторону. Поэтому главная проблема это отсутствие в стране политической системы, которая бы позволила и власти и гражданскому обществу шаг за шагом решать проблемы граждан, а не бросаться на удовлетворение интересов той или иной группировки около президента».

Напомним, по итогам подведения промежуточных итогов реализации пилотного проекта по снижению числа малоимущих некоторые представители региональных властей высказали мнение, что бедные граждане, имеющие огород или свободную жилплощадь не нуждаются в государственных пособиях. Таких «ленивых бедных» выделяют, к примеру, в Ивановской области. Помимо этого, существует мнение о нецелесообразности оказания поддержки и так называемым «мнимым» бедным — гражданам с неофициальными доходами.

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