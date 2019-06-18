В ООН допускают падение численности населения России ниже 100 млн человек

Нью-Йорк, США, , 05:16 — REGNUM Численность населения России к 2078 году может опуститься с нынешних до 99,7 млн человек. Такая оценка содержится в пессимистичном сценарии обнародованного 17 июня демографического прогноза ООН.

Оптимистичный сценарий предусматривает рост численности населения России к 2078 году до 160 млн человек, а по усреднённому сценарию население страны сократится до 127,4 млн.

Кроме того, в докладе ООН прогнозируется старение российского населения. Если на сегодняшний день медианный возраст жителя страны составляет 39,6 года, то уже к 2035 году ожидается увеличение этого показателя до 44 лет.

В целом население Земли, согласно прогнозу ООН, в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году будет составлять 9,7 млрд человек.

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