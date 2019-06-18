Природный заказник в Татарии загрязнили нефтяным шламом

Азнакаевский район, Татария, , 04:29 — REGNUM После вмешательства Татарской природоохранной межрайонной прокуратуры на территории государственного природного заказника регионального значения «Чатыр-Тау» в Азнакаевском районе Татарии была проведена рекультивация загрязнённых земель. Площадь загрязнения составляла 30 кв.м. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Основанием для проведения проверки в природном заказнике «Чатыр-Тау» стало появившееся в соцсетях сообщение, что земли оказались загрязнены нефтяным шламом. На место выехали представители надзорной инстанции и минэкологии Татарии.

Проверка подтвердила, что зимой 2019 года во время ремонта на скважине НГДУ «Азнакаевскнефть» ПАО «Татнефть» было допущено загрязнение 30 кв. м почвы.

«Данный объект расположен в границах государственного природного заказника регионального значения «Чатыр-Тау», являющегося особо охраняемой природной территорией», — уточнили в ведомстве.

Виновное должностное лицо привлекли к ответственности по двум статьям КоАП РФ — «Порча земель» и «Нарушение режима особо охраняемой природной территории». Он был оштрафован на 25 тыс. рублей. На сегодня участок рекультивирован, отходы утилизированы, а материальный ущерб возмещён.

Напомним, заказник был создан 24 июня 1999 года, его общая площадь — 4 149,5 га. Целью создания данной природной территории было сохранение естественных и искусственных экосистем Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Эксперты отмечают, что именно в «Чатыр-Тау» находится одна из крупнейших в регионе колоний сурков-байбаков. 2019 год в районе объявили Годом горы Чатыр-Тау.