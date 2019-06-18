В Испании усилят охрану туристов на лето

Мадрид, , 04:12 — REGNUM Правоохранительные органы Испании намерены разместить около 40 тысяч сотрудников в популярных среди туристов местах для предотвращения возможных терактов, сообщает газета Razon со ссылкой на документ секретариата по вопросам безопасности МВД.

Газета отмечает, что сотрудники полиции будут находиться на железнодорожных станциях, мостах, у отелей, кемпингов, на пляжах и других местах туристической инфраструктуры. Увеличение численности полицейских в популярных туристических местах будет обеспечено с 1 июля по 31 августа в ряде регионов страны. Предполагается, что эта мера поможет предотвратить возможные теракты и эффективней сохранять порядок на массовых мероприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе премьер-министр Испании Педро Санчес назвал туризм вопросом государственной важности. По его словам, испанское правительство делает ставку на туризм «высокого качества».

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