Россия на 35,89 млн кубометров снизила сброс сточных вод в Амур

Благовещенск, , 04:20 — REGNUM В 2018 году российская сторона на 35,89 млн кубометров снизила объём сброса неочищенных сточных вод в бассейн Амура, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как рассказал, выступая на заседании российско-китайского круглого стола по теме «Защита природных ресурсов», начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Генпрокуратуры РФ Евгений Надыршин, во многом это произошло благодаря вмешательству надзорных органов как российской, так и китайской стороны.

«Как с российской, так и с китайской стороны в реку сбрасывается огромное количество сточных вод. В 2018 году их количество с российской стороны снизилось на 35,89 млн кубометров и составило 687,24 млн кубометров, из которых недостаточно очищенных 261 млн кубометров. Положительная динамика достигнута, в том числе, благодаря активизации работы прокуроров», — цитирует ТАСС Надыршина.

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По словам Евгения Надыршина, значительный вклад в общий объём загрязнений вносят лесные пожары, полыхающие с обеих сторон Амура. В экосистему водоёма поступает органика, взвешенные вещества, нефтепродукты, тяжелые металлы.

«Предлагаю наладить конструктивное сотрудничество по вопросам перехода природных пожаров трансграничного характера на территории наших стран. Поскольку всегда есть виновник возгорания или перехода огня на объекты инфраструктуры, мерами уголовного преследования мы можем оперативно реагировать на подобные факты при их обнаружении на территории наших стран», — сказал Надыршин.

Ежегодно в реку Амур сбрасывается свыше 230 тонн химических веществ и около 1 млрд кубометров сточных вод. С 2006 года Россия и Китай проводят мониторинг качества воды в реке, в том числе совместные отборы проб в реках Амур, Уссури, Аргунь, Раздольная, а также озера Ханка, расположенных на границе между странами.

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Как сообщало ИА REGNUM, компания, эксплуатирующая очистные сооружения в поселке Кичера на северном берегу Байкала, незаконно сбрасывала стоки в озеро Сикили, имеющее гидрологическую связь с рекой Кичера, которая впадает в Байкал. Очистные посёлка обслуживают местные объекты железной дороги, здравоохранения, образования, а также население посёлка.

«Прокурорской проверкой установлено, что в нарушение требований законодательства сброс сточных вод в водоём осуществляется без соответствующего разрешения, то есть происходит без контроля со стороны уполномоченных органов», — отметили в Северобайкальской прокуратуре.