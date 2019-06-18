Карикатура раздора: в Татарии обиделись на художника из Уфы

Казань, , 03:49 — REGNUM Татарские активисты усмотрели на карикатуре уфимского художника Камиля Бузыкаева признаки межнациональной розни и потребовали от прокуратуры Башкирии провести проверку. Если надзорное ведомство согласится с аргументами, изложенными в заявлении и.о. главы Союза татарской молодежи «Азатлык» Рафика Каримуллина, то художника могут привлечь к административной ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ, где в качестве санкций предусмотрен штраф и административный арест до 15 суток. В соцсетях уже набирает оборот флешмоб в поддержку художника, участники которого не согласны с обвинениями в межнациональной розни, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На карикатуре Камиль Бузыкаев изобразил женщину в фривольном наряде. В руках она держит блюдо с чак-чаком и над головой висит растяжка «Welcome to Kaza», что в переводе «Добро пожаловать в Казань». Художник, по его признанию, сделанному в комментариях некоторым СМИ, много раз наблюдал изображенное явление на трассе М7 на окружной в Казани.

Владислав Юсупов на странице Камиля Бузыкаева решил поддержать своего друга-художника и отметил, что тот «попросту указал на проблему», которая есть на казанской объездной дороге.

«Казанская объездная дорога действительно представляет собой самый настоящий бордель. Что удивительно, этот местами 8-полосный автобан имеет кучу странных и непонятных ограничений скорости в 20−40 км/ч. А сразу за ограничивающими знаками стоят жрицы любви», — заявил он.

Некоторые жители Татарии, в том числе и.о. главы Союза татарской молодежи «Азатлык» Рафик Каримуллин, усмотрели в карикатуре не саму проблему, а признаки разжигания розни.

«Мы считаем, что данная карикатура оскорбляет татарских женщин, унижает и оскорбляет весь татарский народ. Этот очередной плевок уфимского «художника» в адрес татарского народа способен негативным образом сказаться на межнациональных отношениях, нарушив атмосферу дружбы и согласия между народами», — цитирует заявление активистов издание Ideal.Реалии.

Заявление направлено в прокуратуру Башкирии, а по статье КоАП РФ, которую упоминают заявители, художнику может грозить штраф от 10 до 20 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, а также административный арест на срок до 15 суток.

Конфликт, возникший вокруг карикатуры, разделил жителей обоих регионов на два «лагеря». Одни поддерживают заявление Каримуллина и требуют «наказать карикатурщика», чтобы «другим было неповадно»:

"Теперь пусть отвечает за свою наглость», «И если это карикатура на злободневную проблему проституции на федеральной трассе, то у меня претензии к концепции изображения — карикатура, наверное, должна быть интуитивно понятной, чтоб автору не приходилось писать к нему целую объяснительную. Я вижу тут только татарку, в протокольном наборе нацатрибутики при встрече официальных гостей — калфак, чакчак и «велкам» ‑ и у меня ничего, кроме высмеивания традиции встречать гостей республики у трапа самолета, это не вызвало. Я поняла это как издевательский смех над попытками республики развивать бренд visit tatarstan и самым низким образом».

Другие, наоборот, напоминают, что «карикатура — способ художественной типизации, использование средств шаржа и гротеска для критически целенаправленного, тенденциозного преувеличения и подчёркивания отрицательных сторон жизненных явлений или лиц», то есть рисунок был попыткой показать проблему, а не обидеть кого-то:

«Да ничего в картинке обидного нет», «Не разобравшись в предпосылках карикатуры напридумывали всякого», «Не травите художника. Любая травля творческих людей говорит об их слабости. Посмотрите фильм «Евротур», там обсмеяли Ватикан и папу, но никто даже из сообщества католиков и не подумал взъерепениться», «Любая критика и гнев на художников и тп — это слабость…», «Вместо того, чтобы прислушаться к мнению и решить проблему, вы сами же (по Фрейду) назвали всех татарок …».

Точку в споре теперь поставит надзорная инстанция. В соцсетях тем временем набирает обороты своего рода флешмоб в поддержку художника.