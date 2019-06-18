В Нью-Йорке собираются выдавать водительские удостоверения мигрантам

Нью-Йорк, США, , 03:46 — REGNUM Власти американского штата Нью-Йорк могут одобрить инициативу, согласно которой нелегальные мигранты смогут официально получить водительское удостоверение в штате, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что решение будет принимать сенат штата. В поддержку инициативы ранее выступал и губернатор штата Андрю Куомо, который, однако, высказал опасения, что выдача официальных документов даст основания миграционной службе для преследования нелегалов. В связи с этим он решил дождаться вердикта генпрокуратуры штата, прежде чем подписывать законопроект.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты решили временно свернуть программу помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу из-за продолжающегося наплыва нелегальных мигрантов. Отмечалось, что изменения затронут только новые программы помощи, по уже действующим программам выделение грантов продолжится.

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