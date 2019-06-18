Вторник, 18 Июня 2019 года
02:36:48 МСК

В работе мессенджера WhatsApp произошёл сбой

Общество

Проблемы наблюдаются у пользователей в Европе и Латинской Америке

Менло-Парк, США, 18 июня 2019, 02:36 — REGNUM  Пользователи мессенджера WhatsApp из разных стран мира сообщают о сбоях в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Сообщения о неполадках начали поступать около 02:00 по московскому времени. Проблемы наблюдаются главным образом у пользователей из Латинской Америки, а также ряда стран Европы, в том числе Великобритании, Германии, Италии.

Пользователи сообщают о трудностях с подключением к серверу, проблемах с авторизацией, а также отправкой и получением сообщений.

Напомним, что это уже не первый сбой в WhatsApp за текущий месяц. Неполадки в работе мессенджера уже наблюдались 6 июня, в том числе у пользователей из России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мессенджеры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить