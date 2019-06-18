В работе мессенджера WhatsApp произошёл сбой

Менло-Парк, США, , 02:36 — REGNUM Пользователи мессенджера WhatsApp из разных стран мира сообщают о сбоях в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Сообщения о неполадках начали поступать около 02:00 по московскому времени. Проблемы наблюдаются главным образом у пользователей из Латинской Америки, а также ряда стран Европы, в том числе Великобритании, Германии, Италии.

Пользователи сообщают о трудностях с подключением к серверу, проблемах с авторизацией, а также отправкой и получением сообщений.

Напомним, что это уже не первый сбой в WhatsApp за текущий месяц. Неполадки в работе мессенджера уже наблюдались 6 июня, в том числе у пользователей из России.